«Претензии без конкретики»: Кличко обвинил власти Украины в срыве плана обороны Киева

Мэр Кличко заявил, что план обороны Киева до сих пор не согласован

Киев настаивает на неотложном созыве Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) для согласования шагов по воплощению комплексного плана устойчивости столицы, написал в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Градоначальник сообщил, что перечень мер был разработан и подан в СНБО и кабмин в марте. С тех пор в мэрии слышат «претензии, в которых нет конкретики», и посещают не дающие результата совещания.

«Договоренности — и по финансированию мероприятий плана 50/50, и по организационным вопросам, и по правовому урегулированию части мероприятий, — государство не выполняет», — заявил Кличко.

Он призвал власти республики ответственно отнестись к этому вопросу, потому что от устойчивости города зависит устойчивость страны. Кличко призвал руководство Украины «отложить любые политические маневры» и начать сотрудничать, потому что от этих действий зависит жизнеобеспечение города и его жителей будущей зимой.

Накануне Россия вновь нанесла по Киеву «удар возмездия» различными видами ракет и беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, были поражены семь предприятий военно-промышленного комплекса противника.

Кличко назвал ночные удары по украинской столице самыми массированными с начала конфликта. Небо над городом заволокло черным дымом, начались перебои с подачей воды и электричества. На некоторых пораженных объектах началась повторная детонация. На Украине сообщили, что система ПВО (противовоздушной обороны) столицы не смогла сбить «ни одной баллистической и гиперзвуковой ракеты».

Ранее глава района Киева призвал «подготовиться к апокалипсису» и вырыть уличные туалеты.