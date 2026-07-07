Стало известно, чем руководствуются россияне при выборе вина

Роскачество: россияне при выборе вина смотрят на содержание сахара и цену

Ключевым фактором при покупке вина для россиян является уровень содержания сахара, на который ориентируются 34% опрошенных. Также значимыми критериями выступают стоимость напитка (12%) и его цвет (11%), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роскачества.

Исследование показало тенденцию к снижению роли бренда: покупатели все реже выбирают вино по имени производителя, отдавая предпочтение собственным вкусовым ощущениям и визуальным характеристикам. При этом для подавляющего большинства (97%) решающее значение по-прежнему имеют качество, вкус и послевкусие продукта.

В вопросах ценообразования большинство респондентов (75%) устанавливают лимит стоимости одной бутылки в пределах 1500 рублей. При этом наиболее сбалансированным соотношением цены и качества потребители считают сегмент в 900–1000 рублей.

Наиболее востребованным типом вина остаются красные полусладкие напитки: их выбирают 51% опрошенных, ориентируясь на цвет, и 55% — исходя из уровня сладости.

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