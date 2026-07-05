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Назван самый вредный для зубов алкогольный напиток

Врач Заславский-Шостак назвал красное вино самым вредным для зубов спиртным
Илья Питалев/РИА Новости

Наиболее опасным для зубов спиртным напитком является красное вино, заявил «Ленте.ру» врач-имплантолог и пародонтолог Александр Заславский-Шостак.

По его словам, содержащиеся в красном вине кислоты протравливают зубную эмаль, а темные пигменты оставляют на ней стойкие пятна. Кроме того, спирт негативно воздействует на клеточные мембраны, вызывая изменения в слизистой ротовой полости вплоть до фиброза.

Практически таким же вредным для зубов Заславский-Шостак назвал любой сладкий алкоголь, поскольку сахар из этих напитков превращается в кислоты, которые делают поверхность эмали шероховатой. Это, в свою очередь, создает благоприятную среду для прикрепления и размножения бактерий, формирования биопленки и зубного налета.

Отдельную угрозу, по словам пародонтолога, создают сладкие алкогольные коктейли со льдом, поскольку резкий перепад температур может повредить эмаль. Особенно вредна привычка грызть кубики льда в таких коктейлях: таким образом возникают сколы эмали, ведущие к разрушению зубов.

В целом алкоголь вреден для здоровья зубов, подытожил Заславский-Шостак: он отметил, что спиртные напитки провоцируют вывод жидкости из организма, из-за чего возникает сухость во рту и ускоряется образование зубного налета.

Ранее в Рязани родители вырвали ребенку зуб маникюрными ножницами.

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