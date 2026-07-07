Школьники в Подмосковье больше всего хотят стать на лето садовниками и озеленителями

Подмосковные школьники хотели бы подрабатывать летом в качестве озеленителей, садовников и специалистов по благоустройству, передает РИА Новости со ссылкой на министерство соцразвития Московской области.

По данным ведомства, в список наиболее интересных и востребованных вакансий для несовершеннолетних также попали вожатый и его помощник, графический дизайнер, официант и делопроизводитель/помощник секретаря.

В министерстве отметили, что несовершеннолетним трудоустраиваться можно с 14 лет. В этом возрасте подростки могут работать не более четырех часов в день и 24 часа в неделю. Для 15-летних ежедневное время работы увеличивается на час. В 16–17 лет школьники могут трудиться 35 часов в неделю и не более семи часов каждый день. При этом молодежь до 18 лет нельзя привлекать к вредной и опасной работе и к деятельности под землей.

До этого стало известно, что в первом полугодии этого года россияне в возрасте 18–24 лет чаще всего размещали резюме для поиска вакансий инженеров, электриков и администраторов.

Ранее выяснилось, что почти каждый 10-й молодой россиянин хотя бы раз работал на мошенников.