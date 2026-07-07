Россияне назвали главные проблемы детства

Главными проблемами детства россияне считают низкий уровень жизни семей, алкоголизм и наркоманию (по 29%), сложности воспитания в детсадах и школах (19%), эгоистичность общества и нежелание иметь детей (15%), пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения).

В статье уточняется, что опрос проводился по телефону среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан. На вопрос о проблемах детства, на которые должно обратить внимание общество, респонденты могли дать не более двух ответов.

Исследование также показало, что 58% россиян считают жизнь детей сейчас более опасной, чем в прошлом. Противоположенной точки зрения придерживаются 21% респондентов. Для 14% мало что поменялось, а 7% затруднились ответить.

Во ВЦИОМ отметили, что в настоящее время в РФ иначе видят и хорошо подготовленного к жизни ребенка. В прошлом граждане считали, что он должен быть образованным (53%) и здоровым (52%), а теперь образование (37%) дополнили воспитание честности и доброты (33%), патриотизм (31%) и дисциплина (30%).

В апреле гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что россияне воспринимают родительство как сложный и ресурсоемкий процесс. По его словам, граждане, особенно молодое поколение, страшатся ответственности и постоянно растущих требований.

Ранее оказалось, что почти половина россиян легко могут обойтись без секса.