Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россияне изменили свое мнение о сексе

ВЦИОМ: 45% россиян заявили, что легко могут обойтись без секса
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Отношение россиян к интимной жизни за последние несколько лет претерпело изменения. Это выяснили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса.

Согласно исследованию, россияне оценили на 5,4 балла из 7 (2005 год — 5,3 балла) важность любви и секса. Для большинства респондентов интим является проявлением любви к партнеру (58%, +17 подпунктов к 2021 году) и способом получить удовольствие (57%, +4 подпункта). 71% опрошенных признались, что получают от близости удовлетворение и счастье. Однако число тех, кто считает, что секса должно быть много, уменьшилось, а 45% россиян заявили, что легко могут обойтись без него (+8 подпунктов к 2021 году).

Опрос показал, что среди тех, для кого секс особенно важен, мужчин и женщин почти поровну. При этом мужчинам сложнее обходиться без физической близости.

До этого сомнолог Майкл Бреус назвал лучшее время для секса. По его словам, многие пары предпочитают интимную близость вечером или перед сном, однако с точки зрения физиологии это не всегда оптимальное время. Специалист отметил, что вечером организм начинает готовиться к отдыху. С наступлением темноты увеличивается выработка мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Одновременно снижается активность систем, отвечающих за концентрацию внимания, физическую активность и возбуждение. В результате многие люди ощущают усталость, сонливость и снижение интереса к сексу.

В свою очередь утром картина меняется. После пробуждения в организме повышается уровень кортизола, который помогает перейти в состояние бодрствования и обеспечивает прилив энергии. Кроме того, у мужчин именно в утренние часы обычно наблюдаются наиболее высокие уровни тестостерона.

Ранее был назван неожиданный фактор, формирующий опасные сексуальные фантазии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!