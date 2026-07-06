Россияне изменили свое мнение о сексе

Отношение россиян к интимной жизни за последние несколько лет претерпело изменения. Это выяснили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса.

Согласно исследованию, россияне оценили на 5,4 балла из 7 (2005 год — 5,3 балла) важность любви и секса. Для большинства респондентов интим является проявлением любви к партнеру (58%, +17 подпунктов к 2021 году) и способом получить удовольствие (57%, +4 подпункта). 71% опрошенных признались, что получают от близости удовлетворение и счастье. Однако число тех, кто считает, что секса должно быть много, уменьшилось, а 45% россиян заявили, что легко могут обойтись без него (+8 подпунктов к 2021 году).

Опрос показал, что среди тех, для кого секс особенно важен, мужчин и женщин почти поровну. При этом мужчинам сложнее обходиться без физической близости.

До этого сомнолог Майкл Бреус назвал лучшее время для секса. По его словам, многие пары предпочитают интимную близость вечером или перед сном, однако с точки зрения физиологии это не всегда оптимальное время. Специалист отметил, что вечером организм начинает готовиться к отдыху. С наступлением темноты увеличивается выработка мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Одновременно снижается активность систем, отвечающих за концентрацию внимания, физическую активность и возбуждение. В результате многие люди ощущают усталость, сонливость и снижение интереса к сексу.

В свою очередь утром картина меняется. После пробуждения в организме повышается уровень кортизола, который помогает перейти в состояние бодрствования и обеспечивает прилив энергии. Кроме того, у мужчин именно в утренние часы обычно наблюдаются наиболее высокие уровни тестостерона.

Ранее был назван неожиданный фактор, формирующий опасные сексуальные фантазии.