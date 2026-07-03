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Общество

На Бали отметили рост числа обращений иностранцев с жаром и кашлем

На Бали растет число иностранцев со схожими с гонконгским гриппом симптомами
Shutterstock/FOTODOM

Клиники на индонезийском острове Бали в последние недели отмечают рост числа обращений иностранных пациентов с высокой температурой и сильным кашлем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных врачей.

По словам одного из них, на острове действительно наблюдается увеличение числа иностранцев, которые обращаются с высокой температурой, кашлем, болью в горле, ломотой в теле и общей слабостью. Он добавил, что в большинстве случаев это вирусные респираторные инфекции.

Другой врач заявил агентству, что среди заболевших как туристы, так и иностранцы, которые постоянно проживают на острове.

Медики подчеркивают, что только по симптомам невозможно определить, какой именно вирус вызвал заболевание.

1 июля сообщалось, что десятки российских туристов и релокантов заразились гонконгским гриппом на Бали. Отмечается, что заболевшие переносят грипп тяжело, хуже, чем Covid-19.

У некоторых дополнительно развивается рвота и тошнота. Обычно к седьмому дню заболевания температура снижается, однако остаются слабость и головная боль.

Ранее Путину рассказали о гонконгском гриппе.

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