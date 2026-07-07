В аппарате правительства создана система управления развитием ИИ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) стало отдельным направлением работы в правительственном аппарате. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Вице-премьер Дмитрий Григоренко подписал указ, согласно которому координация в этой области будет осуществляться через специализированные подразделения, создаваемые в двух департаментах правительства. Одно из них сосредоточится на внедрении технологий ИИ в экономику страны, а другое — на их применении внутри самого аппарата. Эксперты отмечают, что данное решение поднимает статус вопроса ИИ в государственном управлении и интегрирует его в регулярную практику на уровне правительства.

Впервые в правительстве формируется система управления развитием искусственного интеллекта с четко определенными обязанностями. Ранее эти вопросы рассматривались в рамках отдельных проектов и поручений, а теперь они становятся самостоятельным направлением с установленной ответственностью внутри структуры.

В правительстве уверены, что создание отдельного подразделения повысит эффективность внедрения ИИ благодаря единой точке координации и мониторинга.

Отдел департамента проектной деятельности будет сосредоточен на вопросах внедрения ИИ в федеральные органы исполнительной власти. Его основной задачей станет разработка правил и методологии внедрения ИИ в ключевых отраслях, а также совершенствование мониторинга результатов этого процесса.

В настоящее время правительственная подкомиссия по ИИ установила около 200 целевых показателей для 20 ведомств по внедрению технологий ИИ в 13 отраслях к 2026 году.

Ранее сообщалось, что в России отказались от ограничений на работу зарубежных нейросетей.