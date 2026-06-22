В России отказались от запрета зарубежных нейросетей

Власти России отказались от введения запрета на использование иностранных нейросетей, разрешив IT-системам, в которые они уже внедрены, применять их вплоть до 2032 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на финальную версию законопроекта об искусственном интеллекте (ИИ).

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что речь идет только о больших ИИ-моделях и чувствительных сферах — госуправлении и критической инфраструктуре, а частный сектор и бизнес сохранят право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Из документа также исчезло требование обучать отечественные большие языковые модели только на российских данных. Как отмечают эксперты, без этих послаблений внедрение искусственного интеллекта в стране оказалось бы затруднено.

Согласно финальной версии закона об ИИ, для уже работающих иностранных ИИ-решений в чувствительных сферах установлен переходный период до 2032 года при условии хранения и обработки данных на территории России. Документ будет рассмотрен комиссией по законопроектной деятельности правительства 22 июня, после чего в ближайшее время планируется его внесение в Госдуму.

Как пояснил источник «Известий», в России уже широко используются зарубежные открытые решения, и принудительный одномоментный переход на суверенные модели создал бы препятствия для развития отрасли. После жесткой критики первоначальной версии документа ее доработали: теперь регулирование касается только больших фундаментальных моделей и не распространяется на малые ИИ-системы или технологии машинного зрения.

В начале июня Сбер представил первый в России и один из первых в мире универсальный оптический вычислитель для задач искусственного интеллекта. Отмечается, что в основу вычислителя легла фотонная интегральная схема. Архитектуру полностью разработали исследователи компании.

Ранее в России нашли способ обучить искусственный интеллект эффективнее подбирать контент.