Минтруд обновил порядок назначения пенсии

С 7 июля в России начинает действовать приказ Минтруда, который утверждает единый список документов, необходимых для назначения страховых, накопительных и государственных пенсий, а также фиксированных выплат к ним. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Для большинства граждан основными документами по-прежнему останутся паспорт и СНИЛС (или уведомление АДИ-РЕГ). Депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что паспорт служит подтверждением личности, возраста, гражданства и места проживания, в то время как большинство других данных Социальный фонд России получает через систему межведомственного взаимодействия.

По словам парламентария, предоставление дополнительных документов потребуется лишь в тех случаях, когда необходимая информация отсутствует в государственных базах. Это может касаться работы за границей или особого трудового стажа, не отраженного на индивидуальном лицевом счете.

В приказе также есть отдельный раздел, посвященный назначению социальной пенсии для детей, рожденных более чем через 300 дней после кончины супруга матери. Для оформления такой выплаты понадобятся свидетельство о рождении, документы о браке, судебное решение об установлении отцовства и подтверждение желания отца иметь детей при жизни.

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо предоставить документы, подтверждающие установление инвалидности и периоды трудовой деятельности до ее наступления. При оформлении пенсии по случаю потери кормильца потребуются документы о стаже умершего, подтверждение родства и информация об индивидуальном пенсионном коэффициенте.

Заявление можно подать через портал «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда России или через МФЦ. В Минтруде также напомнили, что пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца уже назначаются в проактивном режиме без необходимости обращения граждан. Ведомство рассматривает возможность автоматического назначения страховых пенсий по возрасту.

Как подчеркнули в Минтруде, новый приказ не изменяет принципиально порядок назначения пенсий. Основная цель документа — объединить действующие требования в одном нормативном акте и учесть ранее принятые изменения в законодательстве, включая те, что касаются пенсионного обеспечения ополченцев Донбасса и определенных категорий участников специальной военной операции.

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