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Общество

Основатель ВЭФ нашел у себя дома прослушку

Bloomberg: основатель ВЭФ Шваб обнаружил дома прослушивающее устройство
Kremlin Pool/Global Look Press

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб обратился в полицию после того, как в его домашнем кабинете в Женеве, предположительно, нашли прослушивающее устройство, передает Bloomberg.

В статье говорится, что прослушку нашли во время плановой проверки безопасности. По предварительной информации, устройство было установлено в течение трех последних лет. Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить, кто это сделал.

В апреле прошлого года основатель ВЭФ в Давосе Шваб окончательно отошел от дел организации. В возрасте 88 лет мужчина покинул пост председателя и члена попечительского совета форума. Спустя несколько дней анонимный осведомитель сообщил, что Шваб и его жена использовали средства организации в личных целях — для поездок и покупок элитной недвижимости. После многомесячного расследования обвинения в финансовых махинациях с основателя ВЭФ были сняты.

Шваб впервые организовал экономическую конференцию в швейцарском курортном городе Давосе в январе 1971 года. В 1987 году форум получил свое нынешнее название. Его цель — «содействие мировому сообществу в решении вопросов экономического развития и расширении международного торгово-экономического сотрудничества».

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