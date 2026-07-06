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Общество

Осенью в России изменятся правила авиаперелетов для двух категорий пассажиров

Глава Минтранса РФ Никитин: с 1 сентября изменятся правила перелетов с детьми
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

С осени в России изменятся правила авиаперелетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров, сообщил «Комсомольской правде» министр транспорта РФ Андрей Никитин со ссылкой на приказ Росавиации.

По словам чиновника, изменения были внесены из-за несоответствия современных реалий прежним нормам, которые разрабатывались исходя из требований 1970-х и 1980-х годов.

Новые правила запрещают авиаперевозчикам сажать детей в салоне самолета отдельно от сопровождающих их взрослых. Также Минтранс, по словам Никитина, планирует повысить уровень качества услуг в детских уголках, семейных комнатах и комнатах матери и ребенка в аэропортах.

Кроме того, маломобильные пассажиры получат право бесплатного выбора мест при оформлении билетов. Также им будет разрешено бесплатно провозить в самолетах протезы и специализированные средства ухода за ними.

Недавно российские авиакомпании ужесточили правила провоза пауэрбанков и портативных аккумуляторов в ручной клади в салонах самолетов, объяснив эту меру необходимостью обеспечить безопасность в случае спонтанного самовозгорания батарей.

Ранее в России изменились правила авиаперелетов.

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