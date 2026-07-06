Далай-лама рассказал, сколько планирует прожить

Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо заявил, что может прожить около 130 лет. Об этом он рассказал верующим в индийской Ладаке в день своего 91-летия, трансляция велась на сайте духовного наставника.

«Мне уже 91 год. Если посмотреть на мои сны, я проживу более ста лет. Возможно, я проживу около 130 лет», — сказал далай-лама.

В ночь на 6 июля председатель Центрального духовного управления буддистов России геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил, что буддисты РФ и многих других стран будут молиться о долголетии Тэнзина Гьяцо в честь его 91-го дня рождения. Он назвал важным, чтобы такой учитель оставался в мире как можно дольше.

В 2024 году году далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава, который доставлял ему неудобства. Он поблагодарил всех заботящихся и молящихся о его здоровье и предупредил, что могут появиться провокационные сообщения о его тяжелом положении и госпитализации, и призвал не верить подобной информации.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.