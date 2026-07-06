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На Украине предложили ввести второй гимн

В Верховной раде Украины предложили ввести духовный гимн «Боже великий, единый»
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Верховной Раде Украины предложили ввести второй гимн. Об этом стало известно из официальных документов, опубликованных на сайте парламента.

Власти хотят утвердить духовный гимн Украины «Боже великий, единый», который полагается исполнять сразу после государственного. Из документов следует, что законопроект направлен на рассмотрение профильным комитетом.

«Молитва за Украину», известная также под названием «Боже великий, единый, нам Украину храни», была написана в 1885 году. Автором музыки является композитор Николай Лысенко — уроженец Полтавской губернии Российской Империи, считающийся «отцом украинской национальной музыки». Автор слов — поэт, переводчик и журналист Александр Конисский, родившийся в Черниговской губернии РИ.

В духовном гимне Украины поется о призыве к Богу «хранить Русь-Украину», «осенить ее лучами воли и света», «обернуть на народ все свои ласки-щедроты», дать ему волю, судьбу, доброго мира, счастья и многих-многих лет, а также просветить детей светом науки, знания и вырастить их в чистой любви к краю.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский язык.

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