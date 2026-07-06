В Москве заочно осудили украинца за нападение на посольство России в Киеве

Мосгорсуд заочно приговорил напавшего на посольство РФ в Киеве к девяти годам

Московский городской суд вынес заочный приговор гражданину Украины Роману Рагозину, который обвиняется в нападении на здание посольства России в Киеве в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что украинца признали виновным по статье о нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой. Мужчине заочно назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет.

Помимо этого, суд взыскал с Рагозина, а также ранее осужденных экс-помощницы депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука Татьяны Близнюк и Владимира Кошовенко 1,8 млн рублей в пользу АО «СОГАЗ».

Рагозина заочно арестовали в декабре 2019 года. По данным следствия, гражданин Украины и другие нападавшие нарушили работу российского посольства и причинили зданию значительный материальный ущерб.

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