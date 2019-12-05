Суд заочно арестовал еще одного украинца за нападение на российское посольство

Суд заочно арестовал 34-летнего украинца Романа Рагозина за нападение на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом говорится на сайте ГСУ СК России.

Гражданина Украины обвиняют в нарушении ст.360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

По данным следствия, Рагозин и другие нападавшие нарушили работу российского посольства и причинили зданию значительный материальный ущерб.

В настоящее время следствие продолжает расследование уголовного дела.

До этого также были заочно арестованы украинцы и активисты Владимир Кошовенко и Ирма Крат. Также известно, что они находятся в международном розыске.

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