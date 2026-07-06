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Общество

Челябинец лишился 12 млн рублей после звонка о «перерасчете пенсии»

В Челябинске пенсионер лишился 12 млн рублей из-за мошенников
Shutterstock

В Челябинске 68-летний пенсионер лишился всех накоплений, поверив в звонок о перерасчете пенсии. Об этом сообщает mk.ru.

Неизвестные связались с мужчиной под видом сотрудников Пенсионного фонда и сообщили о перерасчете пенсии, запросив код из СМС. Затем последовал другой звонок, лжесотрудник сообщил о взломе аккаунта на «Госуслугах» и о том, что от имени пенсионера якобы финансируется недружественная страна.

Чтобы спасти сбережения, мошенники предложили перевести деньги на «безопасные счета». Мужчина посоветовался с дочерью и согласился, после чего отдал накопления курьеру. Аферисты получили 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

До этого во Владимирской области супруги-пенсионеры отдали мошенникам 22 миллиона рублей, поверив в необходимость декларирования сбережений.

Ранее пенсионерка отдала мошенникам 1,6 млн рублей в пакете, чтобы спасти свой автомобиль.

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