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Общество

Москвичей предупредили о сильных ливнях с грозами

Синоптик Макарова: в Москве всю неделю ожидаются ливни с грозами
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Кратковременные летние ливни с грозами ожидаются в Москве в течение всей недели. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, погоду в столице продолжает определять малоподвижный обширный циклон, который захватывает среднюю полосу, Северо-Западный и часть Приволжского округов. Именно из-за него, как пояснила синоптик, москвичам стоит готовиться к неустойчивому характеру погоды.

«Например, 6 июля в столице ожидается местами сильный ливень с грозами и усилением ветра в порывах до 15-17 метров в секунду», — сказала Макарова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшую неделю в Москве прогнозируются затяжные, или, как их называют в народе, «огуречные» дожди. Осадки с короткими перерывами будут идти всю неделю, преимущественно ночью. Тишковец уточнил, что в столице выпадет до 67 мм осадков, что составляет 80% месячной нормы. Температура воздуха днем составит +18-23°C, ночью — +9-14°C.

Ранее синоптик предупредила об аномально жаркой погоде в ряде регионов России.

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