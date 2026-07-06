Жители Рязани жалуются на «химическое» зловоние

Жители Рязани в очередной раз пожаловались на сильный неприятный «химический» запах в некоторых районах города, сообщает Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязань». В комментариях к посту горожане подтверждают эту информацию.

По словам одного из комментаторов, около 15:00 по местному времени запах «химии» ощущался в районе Шлаково. Другой пользователь пожаловался на зловоние от канализации на Почтовой улице.

Региональное министерство природопользования сегодня опубликовал данные по итогам мониторинга качества атмосферного воздуха в областном центре. Из отчета следует, что за последние дни — с начала июля — в Рязани были выявлены превышения допустимой концентрации озона и сероводорода.

До этого жалобы на неприятный запах поступали от рязанцев 4 июля. Как сообщало местное издание RZN.info, люди сообщали о дыме и «сильной химии» в воздухе. Ситуация усугублялась жаркой погодой: из-за зловония горожане не могли открыть окна и проветрить квартиры.

Ранее в воздухе Уфы обнаружили чрезмерно высокое содержание опасного газа.