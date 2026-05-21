В воздухе Уфы обнаружили чрезмерно высокое содержание опасного газа

В воздухе над Уфой зафиксировали превышение нормы хлорида водорода в девять раз
TEEREXZ/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе специалисты во время проверки качества воздуха обнаружили превышение концентрации хлорида водорода в девять раз. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Заметное загрязнение воздуха концентрировалось в нескольких районах города. Так, 20 мая превышения хлорида водорода в 9,1 раза наблюдались на улице Свободы. Здесь же выявили превышение диоксида азота в один раз. На улице Ульяновых, 57 сероводород превышал норму в 2,3 раза, изопропилбензола в воздухе на 13 часов было в 1,3 раза больше допустимого а в 19 часов вечера — в 1,8 раза больше, хлорида водорода — в 1,4 раза.

Хлорид водорода — бесцветный газ с резким удушающим запахом. В случае вдыхания такого вещества, происходит химический ожог слизистых оболочек дыхательных путей, что приводит к сильному кашлю, першению в горле, затрудненному дыханию и отдышке.

18 мая в трех городах Башкирии — Уфе, Стерлитамаке и Салаватеобъявили режим неблагоприятных погодных условий, который в народе называют «черным небом».

Это означает, что из-за определенных атмосферных условий выбросы от заводов и машин не рассеются, а осядут на уровне жилых домов. Местных жителей призвали плотно закрывать окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

Ранее жители Анапы снова пожаловались на запах газа.

 
