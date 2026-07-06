Эксперт назвал главную ошибку при упаковке хрупких отправлений

Эксперт Потовин: потрясите коробку перед отправкой — ничего не должно двигаться

Перевозка деликатного отправления требует особого внимания к подготовке. Практика показывает: большинство повреждений связаны не с транспортировкой, а с ошибками при упаковке, рассказал «Газете.Ru» Андрей Потовин, руководитель проектов по упаковке СДЭК.

Хрупким называют отправление, которое может разбиться при незначительном механическом воздействии — ударе, сотрясении или падении с высоты около метра. Это стеклянная посуда, керамика, электроника и другие предметы, чувствительные к нагрузкам. Если содержимое упаковано по правилам, за сохранность отвечает перевозчик. Но качество упаковки — зона ответственности отправителя.

Первый шаг — обернуть вложение тремя слоями воздушно-пузырчатой пленки. Выступающие детали защитить дополнительно. Затем подобрать коробку из гофрокартона так, чтобы между содержимым и стенками оставалось 2–5 см свободного пространства. Важно зафиксировать посылку внутри, чтобы она не перемещалась при тряске — пространство прокладывают вспененными вставками или наполнителем.

Саму коробку можно усилить, поместив ее во вторую, более крупную, заполнив промежуток амортизирующим материалом. Другой способ — внутренняя обрешетка из сотового картона, которая многократно увеличивает прочность.

«Самая распространенная ошибка — подбор тары впритык, — предупреждает Потовин. — Если между содержимым и картоном остается 3–4 мм, любое столкновение может закончиться трещинами. Не менее рискованно использовать коробки, уже бывшие в употреблении или купленные в обычных магазинах, — они не рассчитаны на условия курьерской перевозки».

Проверить упаковку просто: потрясите коробку — внутри ничего не должно двигаться. Мысленно представьте, что она падает с высоты метра: если содержимое не пострадает даже при деформации тары, упаковка правильная.

Обычно на тару наносят стикеры «Хрупкое» или ленту с надписью «Осторожно». Это помогает сотрудникам обращаться с посылкой бережнее. Для дорогостоящих отправлений стоит указать объявленную стоимость — это определит условия компенсации при повреждении.

«Сохранность хрупкого отправления зависит от качества упаковки, — резюмирует Потовин. — Когда содержимое надежно обернуто и зафиксировано, шансы на то, что посылка доедет без единой царапины, возрастают в разы».

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