Россиянам объяснили, почему задерживаются посылки из-за рубежа

Скорость получения зарубежных заказов играет важную роль в формировании положительного опыта покупателей. В условиях сложной глобальной логистики сроки доставки могут меняться по разным причинам. Эксперт службы международной доставки CDEK Forward Вадим Сучков рассказал «Газете.Ru», какие факторы влияют на время получения товаров из-за рубежа.

Скорость доставки зависит от нескольких ключевых аспектов.

«В первую очередь это грамотно выстроенная логистика: выбор оптимальных стран транзита позволяет быстрее и удобнее отправлять грузы в Россию. Немаловажную роль играют и надежные перевозчики — как авиационные, так и наземные. Все логистические пути проходят тестирование и поддерживают стабильную и высокую скорость. Кроме того, большое значение имеет внутренняя коммуникация между сотрудниками, которые работают в разных часовых поясах, что позволяет ускорять обработку и движение заказов на каждом этапе», — объяснил он.

Тем не менее задержки в доставке иногда случаются.

«Среди наиболее частых причин — дополнительный досмотр партий на таможне или границе, сезонные пиковые нагрузки, ожидание рейса или отправки груза от перевозчика, а также промедления на границе, связанные с большим количеством транспорта. Кроме того, на сроки могут влиять погодные условия, забастовки, а также праздничные и выходные дни в странах отправления или транзита. Иногда запоздание происходит из-за ошибок в паспортных данных, несвоевременной оплаты пошлины или дополнительных запросов от таможенных органов, например, на предоставление инвойса», — рассказал эксперт.

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