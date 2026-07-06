В Турции женщина семь лет живет с гниющей губой после косметической процедуры, пишет Haber7.

Жительница турецкой Антальи Сонгюль Узуноглу уже более семи лет добивается справедливости после неудачной косметической процедуры, которая, по ее словам, привела к потере части нижней губы.

Женщина обратилась в частный центр красоты по рекомендации знакомых. Там ей предложили процедуру омоложения: жировую ткань, взятую из области живота, должны были использовать в качестве филлера под глазами. В клинике уверяли, что эффект будет долговременным и сохранится минимум два года.

Однако уже вскоре после первой процедуры филлер исчез. В течение года Узуноглу еще трижды возвращалась в тот же центр для повторных вмешательств. Во время одной из процедур ей также предложили увеличить нижнюю губу.

По словам женщины, именно после четвертой операции она почувствовала сильную боль, а затем столкнулась с тяжелым осложнением. Позже врачи сообщили, что была нарушена подача крови к губе, из-за чего начался некроз тканей.

С тех пор Сонгюль перенесла несколько реконструктивных операций. Для восстановления губы хирурги использовали ткани с внутренней стороны щек, однако полностью исправить последствия до сих пор не удалось.

«Я больше не могу нормально улыбаться и даже есть. Мне все еще нужны сложные операции, которые стоят больших денег», — рассказала турчанка.

По уголовному делу суд оправдал медиков, указав, что невозможно доказать прямую причинно-следственную связь между их действиями и полученными осложнениями.

Однако в гражданском процессе суд пришел к противоположному выводу. Он признал, что проведенные процедуры не соответствовали общепринятым медицинским стандартам, и постановил выплатить пострадавшей $20 тысяч в качестве материальной и моральной компенсации.

Несмотря на это решение, деньги женщина пока не получила. Ответчики подали апелляцию, а затем дело было возвращено на повторное рассмотрение из-за процессуальных нарушений. В результате судебная тяжба продолжается уже более семи лет.

Ранее подбородок женщины начал гнить после бесплатной косметической процедуры.