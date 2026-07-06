Россияне с высоким доходом начинают работать быстрее других после прихода на работу

Операторы кол-центров готовы к работе в среднем через 9 минут после прихода на рабочее место, а PR-менеджеры — через 22 минуты, показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

38% начинают непосредственно работать через 5–10 минут. Еще 27% приступают к обязанностям меньше чем за 5 минут — практически мгновенно. 20% требуется 10–30 минут, 7% — от получаса до часа, 2% — более часа. Среднее время по стране — 14 минут.

Чем старше респонденты, тем быстрее они включаются: у молодежи до 35 лет — 15 минут, у 35–45 лет — 13 минут, у россиян 45+ — 13 минут. Доля начинающих работать в течение 5 минут растет с возрастом: 21% среди молодежи, 31% среди 35–45-летних и 34% среди 45+.

Самые быстрые — россияне с доходом от 150 тыс. рублей в месяц: среднее время — 12 минут, 33% начинают работать практически сразу.

Среди профессий быстрее всех включаются операторы кол-центров — 9 минут. По 10 минут требуется менеджерам по логистике и экономистам, 11 — маркетологам и офис-менеджерам. Продавцам и учителям — 17 минут, медсестрам — 20 минут. Дольше всех раскачиваются пиарщики — 22 минуты.

«Время на раскачку — не потеря рабочего времени, а естественная адаптация. Но профессии с высокой нагрузкой и стандартизированными задачами объективно требуют меньше времени на вход в процесс», — отмечают эксперты.

Ранее россияне стали массово держаться за работу в одной компании даже без карьерного роста.