Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Появились новые подробности об организации сплава в Иркутской области, где пропал ребенок

СК: в сплаве в Приангарье не могли участвовать лица до 12 лет
Максим Блинов/РИА Новости

Участниками сплава в Иркутской области, где пропал четырехлетний мальчик, не могли быть дети младше 12 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по области.

«Установлено, что водная экскурсия в виде сплава по реке Иркут на рафтах относится к первой категории сложности. На такой сплав могут допускаться несовершеннолетние не младше 12 лет. Кроме того, на туристическом маршруте инструктор-проводник должен был контролировать соблюдение туристами требований личной безопасности. В нарушение этих требований и иных правил с целью извлечения прибыли была оказана услуга, не отвечавшая требованиям безопасности», — сказали в ведомстве.

В группу входили 172 человека, в том числе дети с инвалидностью, рассказали в ведомстве.

Кроме того, по данным ведомства, пропавший ребенок, оставшись без присмотра, снял спасательный жилет.

4 июля организатора сплава задержали. По версии следствия, индивидуальный предприниматель оказывал туристические услуги по сплаву на надувных лодках. Третьего июля тургруппа сплавлялась по реке Иркут с Шаманки до Введенщины. На привале один из участников группы, четырехлетний мальчик, оказался в воде, его унесло течением. Ребенка бросились спасать двое мужчин, однако и им не удалось спастись.

Ранее в Красноярском крае семейная пара пропала во время сплава по реке Агул.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!