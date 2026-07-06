Появились новые подробности об организации сплава в Иркутской области, где пропал ребенок

СК: в сплаве в Приангарье не могли участвовать лица до 12 лет

Участниками сплава в Иркутской области, где пропал четырехлетний мальчик, не могли быть дети младше 12 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по области.

«Установлено, что водная экскурсия в виде сплава по реке Иркут на рафтах относится к первой категории сложности. На такой сплав могут допускаться несовершеннолетние не младше 12 лет. Кроме того, на туристическом маршруте инструктор-проводник должен был контролировать соблюдение туристами требований личной безопасности. В нарушение этих требований и иных правил с целью извлечения прибыли была оказана услуга, не отвечавшая требованиям безопасности», — сказали в ведомстве.

В группу входили 172 человека, в том числе дети с инвалидностью, рассказали в ведомстве.

Кроме того, по данным ведомства, пропавший ребенок, оставшись без присмотра, снял спасательный жилет.

4 июля организатора сплава задержали. По версии следствия, индивидуальный предприниматель оказывал туристические услуги по сплаву на надувных лодках. Третьего июля тургруппа сплавлялась по реке Иркут с Шаманки до Введенщины. На привале один из участников группы, четырехлетний мальчик, оказался в воде, его унесло течением. Ребенка бросились спасать двое мужчин, однако и им не удалось спастись.

Ранее в Красноярском крае семейная пара пропала во время сплава по реке Агул.