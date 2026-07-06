Россиянам посоветовали, что делать с вещами покойников

Вещи умерших людей можно носить родственникам, а также отнести в благотворительные фонды, в церковную социальную службу или приют. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Вопрос о том, что делать с вещами, оставшимися после ушедшего человека, всегда связан с болью и растерянностью. В народе существует множество суеверий на этот счет: одни говорят, что вещи нельзя трогать 40 дней, другие — что их нужно обязательно сжечь, третьи — что их нельзя продавать, иначе «накличешь беду». Но давайте отделим зерна от плевел. С точки зрения православной церкви, вещи умершего человека не несут в себе никакой «мистической энергетики» или «вируса смерти». Как подчеркивал священник Владислав Береговой, смерть — это не вирус, передающийся воздушно-капельным путем или через невидимую энергию. Церковь не видит в повторном использовании вещей покойного никакого греха или опасности», — сказал Иванов.

По его словам, если вещи в хорошем состоянии и могут пригодиться кому-то из родных или знакомых — носить их или пользоваться ими не возбраняется. Если же родственники не готовы их хранить, лучшим решением будет передать их нуждающимся: раздать бедным, отнести в благотворительный фонд, в церковную социальную службу или приют.

«Священники подчеркивают: раздача вещей в память об усопшем — это акт милосердия, который идет на пользу и душе покойного. Особенно важно совершить такую милостыню, если есть возможность, в первые сорок дней после смерти, когда душа особенно нуждается в молитвенной поддержке. Если вещи сильно изношены, испорчены или представляют собой предметы, напрямую соприкасавшиеся с телом в момент смерти, их можно утилизировать любым разумным способом: выбросить или сжечь. Но сжигать вещи — это не религиозный обряд, а гигиеническая или практическая мера. В древности это делали для защиты от заразных болезней, а не из-за «энергетики», — пояснил активист.

Иванов предупредил, что ни в коем случае нельзя выбрасывать в обычный мусор освященные предметы — нательные кресты, иконы, богослужебные книги.

«Пришедшие в негодность бумажные иконы и молитвословы сжигают в специальных печах при храмах, а крестики и металлические иконы можно отнести в церковную мастерскую. Если вы не знаете, что делать, просто спросите у священника. Он подскажет, как поступить в вашей конкретной ситуации. И помните главное: вещи не имеют власти над душой. Ваша молитва об усопшем и память о нем — вот что действительно важно. А одежда, книги, мебель — это лишь предметы земного быта, которые могут послужить другим людям во благо», — заключил Иванов.

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