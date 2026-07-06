Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам посоветовали, что делать с вещами покойников

В «России Православной» рассказали, что церковь не запрещает носить вещи умерших
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Вещи умерших людей можно носить родственникам, а также отнести в благотворительные фонды, в церковную социальную службу или приют. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Вопрос о том, что делать с вещами, оставшимися после ушедшего человека, всегда связан с болью и растерянностью. В народе существует множество суеверий на этот счет: одни говорят, что вещи нельзя трогать 40 дней, другие — что их нужно обязательно сжечь, третьи — что их нельзя продавать, иначе «накличешь беду». Но давайте отделим зерна от плевел. С точки зрения православной церкви, вещи умершего человека не несут в себе никакой «мистической энергетики» или «вируса смерти». Как подчеркивал священник Владислав Береговой, смерть — это не вирус, передающийся воздушно-капельным путем или через невидимую энергию. Церковь не видит в повторном использовании вещей покойного никакого греха или опасности», — сказал Иванов.

По его словам, если вещи в хорошем состоянии и могут пригодиться кому-то из родных или знакомых — носить их или пользоваться ими не возбраняется. Если же родственники не готовы их хранить, лучшим решением будет передать их нуждающимся: раздать бедным, отнести в благотворительный фонд, в церковную социальную службу или приют.

«Священники подчеркивают: раздача вещей в память об усопшем — это акт милосердия, который идет на пользу и душе покойного. Особенно важно совершить такую милостыню, если есть возможность, в первые сорок дней после смерти, когда душа особенно нуждается в молитвенной поддержке. Если вещи сильно изношены, испорчены или представляют собой предметы, напрямую соприкасавшиеся с телом в момент смерти, их можно утилизировать любым разумным способом: выбросить или сжечь. Но сжигать вещи — это не религиозный обряд, а гигиеническая или практическая мера. В древности это делали для защиты от заразных болезней, а не из-за «энергетики», — пояснил активист.

Иванов предупредил, что ни в коем случае нельзя выбрасывать в обычный мусор освященные предметы — нательные кресты, иконы, богослужебные книги.

«Пришедшие в негодность бумажные иконы и молитвословы сжигают в специальных печах при храмах, а крестики и металлические иконы можно отнести в церковную мастерскую. Если вы не знаете, что делать, просто спросите у священника. Он подскажет, как поступить в вашей конкретной ситуации. И помните главное: вещи не имеют власти над душой. Ваша молитва об усопшем и память о нем — вот что действительно важно. А одежда, книги, мебель — это лишь предметы земного быта, которые могут послужить другим людям во благо», — заключил Иванов.

Ранее россиянам рассказали, каким святым молиться при проблемах на работе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!