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Подросток получил сильнейший удар током, спасая котенка с дерева в Подмосковье

В Подмосковье подростка сильно ударило током во время спасения котенка с дерева
Павел Лисицын/РИА Новости

В Подмосковье врачи спасли школьника, получившего удар током в 10 тысяч вольт при спасении котенка. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел, когда подросток залез на дерево, чтобы помочь застрявшему там котенку. Однако в какой-то момент ветка под ним обломилась — теряя равновесие, юноша схватился за провод ЛЭП высокого напряжения. Разряд тока прошел через сердце и вышел через левое бедро. Пострадавший упал с четырехметровой высоты и потерял сознание.

В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у подростка глубокие ожоги кисти и бедра, черепно-мозговую травму, переломы руки и стопы, а также нарушение работы сердца. Медики провели пациенту интенсивную инфузионную терапию и очистили ожоговые раны. На место перелома наложили гипс.

Спустя две недели юношу выписали на амбулаторное лечение. Через месяц ему предстоит контрольный осмотр.

Ранее в Томске подросток получил удар током в ванной из-за упавшего в воду смартфона.

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