Блогер организовал собственные похороны при жизни, а через месяц умер

Блогер в Бразилии умер спустя месяц после репетиции своих похорон

Блогер из Бразилии организовал собственные похороны при жизни, а через месяц умер, пишет Metropoles.

Бразильский блогер Тиаго Питтан скончался в больнице в городе Кампу-Гранди после продолжительной борьбы с запущенным раком желудка. Незадолго до смерти он стал широко известен благодаря необычному поступку — организовал собственные поминки, пока был жив.

В день смерти Тиаго опубликовал в cоцсетях прощальное видео, записанное в больничной палате.

«Я в порядке, я спокоен и счастлив. Все это того стоило. У меня была хорошая жизнь. Я победил», — сказал он своим подписчикам.

За месяц до этого блогер устроил прощальную встречу с друзьями и близкими. Вместо традиционных похорон он решил собрать всех дорогих ему людей заранее, чтобы лично поблагодарить их и провести время вместе.

История блогера вызвала большой отклик в социальных сетях. Многие пользователи назвали его поступок смелым и отметили, что он решил попрощаться с близкими не после смерти, а при жизни.

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