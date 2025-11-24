Учительница солгала о раке и инсценировала свою смерть

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Шотландии учительница инсценировала свою смерть и врала, что больна лейкемией
Учительница из Шотландии на протяжении нескольких лет вводила в заблуждение коллег и учеников, утверждая, что смертельно больна раком, а затем инсценировала собственную смерть, пишет Metro.

26-летняя Лара Симпсон работала в начальной школе города Данди, где проходила стажировку. Она заявила, что у нее диагностирована лейкемия. Чтобы убедить окружающих, Симпсон приходила на занятия в инвалидной коляске, использовала протез ноги, костыли, дыхательные трубки и парик.

В какой-то момент она объявила коллегам, что ей осталось жить шесть месяцев, и сообщила о планах сыграть свадьбу. Женщина даже пригласила сотрудников школы на церемонию и попросила одну из учениц стать подружкой невесты.

Позже учительница распространила информацию о собственной «смерти», после чего выдавалась себя за родственников, рассылая письма коллегам и ученикам. Она также предоставляла адреса, куда можно отправить подарки и «последние дары».

Сомнения появились, когда посылки, отправленные в хоспис, где Симпсон якобы находилась последние месяцы жизни, вернулись отправителям. Позже, спустя несколько месяцев после объявленной «смерти», женщину заметили на массовом спортивном мероприятии.

Выяснилось, что она продолжала преподавательскую деятельность и после инсценировки смерти. В настоящее время Симпсон руководит собственной танцевальной школой LAS Dance Collective в городе Терсо. На сайте учреждения указано, что школа предлагает занятия, в том числе по балету, для детей от трех лет.

Лара была исключена из профессионального реестра преподавателей в начале этого года после анонимного расследования.

Ранее женщина инсценировала похищение, чтобы оклеветать мэра города и его сына.

