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Общество

В Подмосковье еще более 330 тыс. человек затронет улучшение качества воды

Воробьев: еще для 335 тыс. жителей Московской области улучшится качество воды
Shutterstock

Модернизация системы водоснабжения в Подмосковье позволит улучшить качество воды ещё для 335 тыс. жителей. Всего в этом году на эти цели направят 12,5 млрд рублей, сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

«Наибольший объём в этом году — Одинцово, Можайск, Ленинский, Воскресенск, Орехово-Зуево. Сейчас 17 объектов уже готовы, девять введены, ещё 28 в высокой степени готовности», — цитирует 360.ru губернатора.

Он подчеркнул, что столь масштабная работа требует тщательного контроля, призвав особое внимание уделить вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону. В целом по итогам первого полугодия количество жалоб со стороны жителей сократилось на 37%, с 10 тыс. до 6 тыс. обращений, отметил глава региона, призвав продолжить работу в совершенствовании отрасли и обеспечить бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры.

Напомним, в Подмосковье в рамках реализации большой программы модернизации водоснабжения активно ремонтируют и строят новые коммунальные объекты. Цель программы — доставить в квартиры жителей чистую воду, соответствующую всем стандартам. В том числе, как сообщал губернатор, сейчас в регионе строят новые водозаборные узлы и устанавливают современные фильтры для очистки воды. Кроме того, планируется изменить подход к проектированию водозаборных узлов, чтобы использовать их наиболее эффективно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 4 года модернизируют более 400 объектов водоснабжения и водоотведения.

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