В Московской области трансформируют системы водоснабжения и водоотведения

Андрей Воробьев: в Подмосковье за 4 года модернизируют более 400 объектов

В Подмосковье за 4 года модернизируют более 400 объектов, а также 1000 км сетей водоснабжения и водоотведения. Об этом на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в ходе трансформации системы водоснабжения и водоотведения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут модернизированы водозаборные узлы, насосные станции, вводно-распределительные устройства, очистные сооружения, а также трубы.

Губернатор подчеркнул, что в ходе реализации программы водоснабжения необходимо плотное взаимодействие с муниципалитетами. По его словам, это обеспечит полное завершение работ в срок.

«Нам важно организовать штаб, четко понимать объем задач на 2025 год. Ну и, конечно, каждому, кто отвечает и на местах, и в региональном правительстве необходимо сопровождать все этапы этой программы. У нас также идут масштабные работы по модернизации очистных сооружений. Большая часть из них — по федеральной программе», — сказал глава региона.

Воробьев отметил, что в ходе модернизации очистных сооружений также крайне важно не допустить задержек по срокам.

Отмечается, что водоканализационная система Подмосковья включает 5 тыс. объектов водоснабжения, 2,5 тыс. объектов водоотведения и 32 тыс. км сетей. Их обслуживают около 450 ресурсоснабжающих организаций.

Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, что Московской области сформирована 4-летняя госпрограмма, а также утверждено 92 инвестиционных программы. По его словам, в региональный штаб включены МинЖКХ, Минчистоты, Минэнерго и Минимущества.

«Ключевое в нашем подходе следующее: если ранее госпрограмма формировалась по заявкам муниципалитетов, то сейчас, благодаря штабной работе, будет проведена инвентаризация всех объектов и сетей, составлен рейтинг в зависимости от степени износа, количества аварий и жалоб», — сказал он.

Велиховский уточнил, что на основании этого будут приниматься решения о целесообразности, сроках и способах модернизации.