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Общество

Россиянин пережил трепанацию черепа и впал в кому после ДТП во Въетнаме

Shot: мужчина из РФ впал в кому после ДТП во Въетнаме
Telegram-канал «SHOT»

Турист из Владивостока серьезно пострадал во время аварии во Вьетнаме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в провинции Кханьхоа. По данным канала, мужчина по имени Алексей врезался в велосипед. Детали произошедшего не уточняются.

В момент ДТП на голове у 50-летнего россиянина был шлем, но он не уберег от травм. Туриста доставили в больницу, где диагностировали ряд повреждений.

«Обследование выявило двусторонние гематомы и ушиб головного мозга с кровоизлиянием в лобно-височную область», – сообщается в публикации.

Специалисты вскрыли череп, после чего удалили гематомы и оказали всю необходимую помощь. Несмотря на это из-за серьезных травм пострадавший впал в глубокую кому. На данный момент состояние россиянина оценивают как критическое.

В случае, если медики позволят, родственники хотели бы эвакуировать Алексея в Россию. Известно, что мужчина вдовец.

Ранее сообщалось, что три человека получили тяжелые травмы в массовом ДТП на МКАД.

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