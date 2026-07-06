«Волосатые» круассаны из пекарни завирусились в сети

«Волосатые» круассаны из тайской пекарни завирусились в сети, пишет Bangkok Post.

Пекарня Saiwan Bakehouse в Паттайе неожиданно прославилась после того, как представила необычный круассан с черными съедобными «волосами», внешний вид которых многие пользователи соцсетей сравнили с лобковыми волосами.

По словам владельца Артита Чомсавата, идея появилась после успеха другого вирусного десерта — «волосатого торта». Необычный эффект удалось создать с помощью съедобных черных водорослей.

Фотографии выпечки быстро разлетелись по соцсетям и вызвали бурные споры. Одни пользователи сочли дизайн забавным и похвалили пекарню за чувство юмора и креативность. Другие раскритиковали идею, заявив, что подобное оформление выглядит неуместно и неуважительно по отношению к традиционному французскому круассану.

Ранее мужчина купил круассан и обнаружил внутри металлический крючок.