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«Волосатые» круассаны из пекарни завирусились в сети

Bangkok Post: волосатые круассаны из тайской пекарни прославились в сети
Saiwan Bakehouse

«Волосатые» круассаны из тайской пекарни завирусились в сети, пишет Bangkok Post.

Пекарня Saiwan Bakehouse в Паттайе неожиданно прославилась после того, как представила необычный круассан с черными съедобными «волосами», внешний вид которых многие пользователи соцсетей сравнили с лобковыми волосами.

По словам владельца Артита Чомсавата, идея появилась после успеха другого вирусного десерта — «волосатого торта». Необычный эффект удалось создать с помощью съедобных черных водорослей.

Фотографии выпечки быстро разлетелись по соцсетям и вызвали бурные споры. Одни пользователи сочли дизайн забавным и похвалили пекарню за чувство юмора и креативность. Другие раскритиковали идею, заявив, что подобное оформление выглядит неуместно и неуважительно по отношению к традиционному французскому круассану.

Ранее мужчина купил круассан и обнаружил внутри металлический крючок.

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