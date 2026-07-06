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Общество

Москвичей предупредили о надвигающихся грозах с резким усилением ветра

Агентство «Москва»: ветер в столице усилится до 15 м/с из-за начала грозы
Telegram-канал «SHOT»

В ближайшие часы в российской столице начнутся дожди и грозы, при которых скорость порывов ветра может возрастать до 15 м/с. Такие погодные условия могут сохраняться до вечера, передает АГН «Москва».

«Власти призывают горожан и гостей столицы быть максимально внимательными на улице в непогоду», — говорится в сообщении.
В прогнозе Гидрометцентра на сегодняшний день указано, что погода в Москве будет облачной с прояснениями и кратковременными дождями, а по области возможны грозы с усилением порывов ветра до 15 м/с.

При этом канал «Метеодневник» публикует карту продвижения грозового фронта по направлению к Москве с юго-западного направления и пишет, что с его приходом в столице «возможны шквалы до 23 м/с и мелкий град до 1 см диаметром».

Столичный департамент транспорта посоветовал водителям во время ухудшения погодных условий, связанных с осадками, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, аккуратно проезжать мосты, эстакады, подъемы и спуски, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

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