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Наука

Россиянам раскрыли самые эффективные способы охлаждения в жару

ПНИПУ: горячий чай охлаждает лучше ледяной воды
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал, как организм реагирует на жару и какие привычные действия в жаркую погоду оказываются ошибочными. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

При жаре нужно пить слегка подсоленную воду, а не пресную. Потение — это не только потеря воды, но и электролитов, прежде всего натрия. Если пить только чистую воду, концентрация натрия в крови падает, что вызывает слабость и судороги. Щепотка соли на литр воды позволяет удерживать жидкость в клетках.

Ученый также назвал факт, который кажется парадоксальным: горячий чай охлаждает лучше ледяной воды. Холодный напиток временно снижает температуру в желудке, но тело в ответ усиливает теплогенерацию. Горячий чай, напротив, активирует потоотделение через рецепторы TRPV1 — а испарение пота является главным механизмом охлаждения. При этом жирная пища в жару повышает температуру тела на 0,5–1 °C, поскольку ее переваривание требует большого расхода энергии. В зной лучше отдавать предпочтение легким блюдам.

Ученый предупредил, что влажная жара опаснее сухой. Критический порог — 31 °C по «мокрому термометру», то есть при такой температуре и высокой влажности одновременно. В этих условиях пот не испаряется, и тело теряет способность охлаждаться.

Валерий Литвинов напомнил: охлаждать нужно лицо, а не ладони. В ладонях мало кровеносных сосудов у поверхности; лицо, напротив, богато ими, и прохладная вода на лице быстро снижает температуру крови в голове.

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