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В РПЦ предложили раздельное обучение в школах

Иерей Лукьянов: в школах надо ввести раздельное обучение для мальчиков и девочек
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

В России надо ввести раздельное обучение для мальчиков и девочек в средней школе для роста числа студенческих семей. Такое мнение выразил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов, пишет РИА Новости.

«Если мы сделаем раздельно-параллельное обучение с пятого класса, <…> то мы получим рост количества молодых студенческих семей», — уверен он.

По его словам, с пятого класса у девочек и мальчиков начинает наблюдаться разница в развитии. По мнению священнослужителя, если они начнут учиться раздельно, то это поможет школьникам избежать «негативного опыта» и сосредоточиться на учебе.

Также Лукьянов назвал полезным институт помолвки, чтобы молодые люди не сожительствовали и жили в браке.

До этого член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман заявил, что раздельное образование крайне опасно в период полового созревания подростков, поскольку может неправильно сформировать их сексуальные предпочтения. Он подчеркнул, что относится к этой идее резко отрицательно, так как знаком с данными о серьезных недостатках такого разделения.

Ранее ученые выяснили, как возраст потери девственности влияет на старение.

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