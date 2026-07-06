В Дагестане суд «вернул» выпускнику аннулированные за шпаргалку баллы по ЕГЭ

В Дагестане суд отметил аннулирование результатов ЕГЭ у одного выпускника

В Дагестане выпускник смог через суд «вернуть» свои результаты ЕГЭ по обществознанию после аннулирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В прошлом году юноша пришел на экзамен, но в процессе педагог попросила показать руки и рабочие материалы. В тот момент каких-либо шпаргалок у него не нашли.

Затем молодой человек встал уже по требованию члена комиссии. Она осмотрела аудиторию и нашла кусок бумаги, который, по словам выпускника, ему не принадлежал. Подросток продолжил выполнять задания, и только после экзамена ему сказали, что он удален. Причина: наличие письменных заметок. В 2025-м году до пересдачи его не допустили.

Мать юноши обратилась в суд. Посмотрев записи с места, суд пришел к выводу, что нельзя точно доказать, что найденную бумагу принес этот выпускник.

«У комиссии, как заявил суд, отсутствовали основания для принятия решения об аннулировании результатов ЕГЭ», – сообщается в публикации.

Суд встал на сторону матери и ее сына. Представители Минобрнауки пытались оспорить это решение, но их требования не удовлетворили.

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