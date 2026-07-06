Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Дагестане суд «вернул» выпускнику аннулированные за шпаргалку баллы по ЕГЭ

В Дагестане суд отметил аннулирование результатов ЕГЭ у одного выпускника
Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане выпускник смог через суд «вернуть» свои результаты ЕГЭ по обществознанию после аннулирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В прошлом году юноша пришел на экзамен, но в процессе педагог попросила показать руки и рабочие материалы. В тот момент каких-либо шпаргалок у него не нашли.

Затем молодой человек встал уже по требованию члена комиссии. Она осмотрела аудиторию и нашла кусок бумаги, который, по словам выпускника, ему не принадлежал. Подросток продолжил выполнять задания, и только после экзамена ему сказали, что он удален. Причина: наличие письменных заметок. В 2025-м году до пересдачи его не допустили.

Мать юноши обратилась в суд. Посмотрев записи с места, суд пришел к выводу, что нельзя точно доказать, что найденную бумагу принес этот выпускник.

«У комиссии, как заявил суд, отсутствовали основания для принятия решения об аннулировании результатов ЕГЭ», – сообщается в публикации.

Суд встал на сторону матери и ее сына. Представители Минобрнауки пытались оспорить это решение, но их требования не удовлетворили.

Ранее российского школьника удалили с ЕГЭ из-за необычных очков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!