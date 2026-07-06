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Общество

Россиянам назвали неожиданный продукт из детского рациона, провоцирующий диабет

Диетолог Мухина: детское фруктовое пюре может привести к сахарному диабету
Oksana Kuzmina/Shutterstock/FOTODOM

Детское фруктовое пюре на самом деле не такой однозначно безвредный продукт, как считается. На самом деле такие пюре очень сладкие, имеют высокий гликемический индекс и у совсем маленьких детей могут вызвать развитие сахарного диабета, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

«Недавно стало известно, что сын известной блогерши заболел диабетом — она каждый раз давала ему на ночь сладкие пюре. Такое пюре рафинированное: оно максимально быстро повышает концентрацию глюкозы в крови», — отметила врач.

Она призвала не думать, что надпись «без сахара» на упаковке указывает на безусловную полезность продукта – в таких пюре много натуральных сахаров фруктов, а с учетом термообработки они превращаются практически в чистые углеводы, заключила специалист.

Напомним, специалисты подчеркивают, что сахарный диабет у детей может развиваться постепенно, поэтому родителям бывает трудно заметить первые признаки недуга. К тревожным признакам можно отнести частое мочеиспускание, постоянную жажду и ночные пробуждения. При появлении таких симптомов стоит проверить уровень сахара, предупреждают эксперты.

Учёный ранее рассказал, каким пациентам с диабетом нужно непрерывное измерение глюкозы.

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