Россиянам назвали неожиданный продукт из детского рациона, провоцирующий диабет

Детское фруктовое пюре на самом деле не такой однозначно безвредный продукт, как считается. На самом деле такие пюре очень сладкие, имеют высокий гликемический индекс и у совсем маленьких детей могут вызвать развитие сахарного диабета, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

«Недавно стало известно, что сын известной блогерши заболел диабетом — она каждый раз давала ему на ночь сладкие пюре. Такое пюре рафинированное: оно максимально быстро повышает концентрацию глюкозы в крови», — отметила врач.

Она призвала не думать, что надпись «без сахара» на упаковке указывает на безусловную полезность продукта – в таких пюре много натуральных сахаров фруктов, а с учетом термообработки они превращаются практически в чистые углеводы, заключила специалист.

Напомним, специалисты подчеркивают, что сахарный диабет у детей может развиваться постепенно, поэтому родителям бывает трудно заметить первые признаки недуга. К тревожным признакам можно отнести частое мочеиспускание, постоянную жажду и ночные пробуждения. При появлении таких симптомов стоит проверить уровень сахара, предупреждают эксперты.

Учёный ранее рассказал, каким пациентам с диабетом нужно непрерывное измерение глюкозы.