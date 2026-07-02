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Ученый рассказал, каким пациентам с диабетом нужно непрерывное измерение глюкозы

Академик Галстян: глюкометры непрерывного действия особенно важны для детей с диабетом
Shutterstock/FOTODOM

Системы непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ) особенно важны для детей с диабетом и их родителей из-за непредсказуемого течения заболевания и поведения в детском возрасте. Об этом член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России Гагик Галстян рассказал в интервью изданию «Медач».

СНМГ представляют собой маленькие тонкие сенсоры, которые крепятся на тело (обычно на плечо или живот). Тончайший усик проникает под кожу в жировую ткань, но делает это практически безболезненно, что избавляет от необходимости проколов пальцев несколько раз в сутки.

По словам эксперта, датчик определяет уровень глюкозы в межтканевой жидкости, а не в крови. Устройство проводит оценку каждые две-пять минут, фиксируя результаты в приложении смартфона. Это предоставляет огромное количество данных, которые врач и пациент впоследствии могут интерпретировать.

«У ребенка течение заболевания часто более лабильное: высокая вариабельность, непредсказуемость. Детский организм растет, дети много двигаются, могут съесть что-то не то, и не всегда можно уследить за этим. Поэтому сегодня НМГ, по моему мнению, это незаменимое устройство. Сейчас родители фактически активно участвуют в управлении заболеванием ребенка и вместе с ним осваивают эту технологию», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что благодаря облачным сервисам и приложениям родитель теперь может мониторить уровень сахара у ребенка, когда тот в школе или в поездке. Это снижает родительский стресс и положительно сказывается на спокойствии пациента.

Эндокринолог также призвал расширить федеральную программу обеспечения людей с диабетом системами НМГ — снабжение устройствами вплоть до начала трудовой деятельности. Галстян также поддержал локализацию производства датчиков НМГ в России и создание завода, если это поможет сделать устройства доступнее для пациентов с сахарным диабетом.

Ранее был назван фактор тяжелого течения диабета, который не отражают анализы крови.

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