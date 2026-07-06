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Общество

Отбывающий пожизненное наказание битцевский маньяк получит новую квартиру в Москве

Kp.ru: дом битцевского маньяка Пичушкина попал под реновацию в Москве
Алексей Панов/РИА Новости

Панельный дом в Москве, в котором проживал битцевский маньяк Александр Пичушкин вместе с матерью, попал под программу реновации. Об этом пишет kp.ru.

Пятиэтажный дом 1963 года постройки расположен на улице Херсонской в столичном районе Зюзино. Его планируют снести, а жильцов переселить в новые квартиры. В том числе новую жилплощадь получит мать маньяка, 73-летняя Наталья Гуськова.

Пенсионерка Валентина, которая проживает в доме еще с тех времен, когда Зюзино было не районом Москвы, а селом, знает всех жильцов-долгожителей, в том числе Пичушкина, его мать, дедушку, бабушку и тетю. Соседка охарактеризовала семью как тихую, спокойную и уравновешенную. Самого Пичушкина женщина знает с его детства: он был замкнутым и отстраненным человеком, мог вести себя агрессивно, когда выпьет. По словам Валентины, мать маньяка живет спокойную жизнь и про сына говорить не хочет.

Битцевский маньяк, на счету которого 49 жертв, с 2007 года отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По закону, даже пожизненно осужденный может выйти на свободу по УДО по истечении 25-летнего срока отсидки. Пичушкин отбыл почти 20 лет.

В конце мая суд отклонил жалобу маньяка, который пытался оспорить отказ в переводе в исправительное учреждение, расположенное ближе к Москве. Осужденный указывал, что до задержания проживал в столице, где до сих пор живет его мать.

Пичушкин также заявлял, что страдает заболеванием системы кровообращения второй степени и указывал на сложные климатические условия в колонии. Кассационная инстанция не нашла оснований для пересмотра ранее принятого решения.

Ранее битцевский маньяк обзавелся поклонницей.

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