Битцевский маньяк не смог добиться переезда в колонию поближе к матери

Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу пожизненно осужденного «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина, который пытался оспорить отказ в переводе в исправительное учреждение, расположенное ближе к Москве. Об этом свидетельствуют материалы суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, кассационная инстанция не нашла оснований для пересмотра ранее принятого решения.

В 2025 году Замоскворецкий суд Москвы отказал Пичушкину в удовлетворении иска, в котором он просил перевести его в колонию ближе к столице. Осужденный указывал, что до задержания проживал в Москве, где до сих пор живет его мать.

Кроме того, Пичушкин требовал взыскать со ФСИН 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В обоснование своих требований он ссылался на перенесенные нравственные страдания и состояние здоровья.

Осужденный заявлял, что страдает заболеванием системы кровообращения второй степени, а также указывал на сложные климатические условия в колонии «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где он отбывает наказание.

