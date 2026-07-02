Ехала на работу: член партии «Яблоко» Кривицкая устроила пьяное ДТП

Член партии «Яблоко» Светлана Кривицкая устроила пьяное ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Утром 28 июня Кривицкая врезалась в дорожное ограждение на улице Барышиха. После аварии она отказалась проходить медицинское освидетельствование», – говорится в публикации.

По данным канала, в момент ДТП водительница ехала на работу.

До этого в Ленинградской области на Приморском шоссе в поселке Комарово мотоциклист разбился в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что мотоцикл и автомобиль получили повреждения, при этом в момент аварии их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера, который некоторое время находился в сознании. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Московской области произошло серьезное ДТП с участием иномарок.

Ранее первые секунды после ДТП с оторванной ногой попали на камеру.