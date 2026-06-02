Телеведущая Лазарева назвала своих детей лишенными родины

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая в Испанию, заявила, что ее дети оказались лишены родины. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Живой гвоздь».

«Они не по своей воле, в общем, лишены возможности приезжать в Россию. Это все-таки их родина, простите за это слово», — сказала она.

По словам Лазаревой, однажды она поняла, что с переживаниями по поводу отъезда из страны столкнулись и дети ее друзей.

Лазарева после начала СВО уехала с младшей дочерью в Испанию. Однако позже Антонина улетела в Англию, чтобы получить образование. В 2024 году юмористка сообщила, что официально развелась с отцом детей Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом), с которым много лет не жила вместе. По признанию шоумена, им не удалось сохранить дружеские отношения после расставания. Юморист продолжает общение с детьми и периодически прилетает в Португалию, чтобы увидеться с внучкой.

У телеведущей также есть сын Степан, который живет в Португалии. Она родила первенца в 1995 году от мужчины, имя которого не раскрывает.

Ранее телеведущая Лазарева с юмором опровергла новости о тяжелой жизни за рубежом.