Врач предупредила об опасности гимнастики для лица

Фейс-фитнес, который многие считают альтернативой инъекциям и пластической хирургии, не имеет убедительных научных доказательств эффективности. Более того, неправильное выполнение упражнений для лица может ускорить старение кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По словам специалиста, здоровье и внешний вид кожи во многом зависят от ее защитного барьера. Он удерживает влагу, защищает от внешних факторов и поддерживает нормальную работу клеток. Когда этот барьер повреждается, кожа становится сухой и чувствительной, чаще воспаляется и быстрее стареет.

В последние годы фейс-фитнес стал популярным способом «естественного» омоложения. Предполагается, что регулярные упражнения помогают подтянуть кожу и разгладить морщины без косметологических процедур. Однако научные данные пока не подтверждают этот эффект.

«Некоторые дерматологи и пластические хирурги также предупреждают о возможных рисках. Неправильные упражнения могут усиливать морщины из-за постоянного сжатия кожи, вызывать отечность и даже провоцировать спазмы нервных окончаний. В целом медицинское сообщество оценивает влияние фейс-фитнеса на замедление старения как минимальное», — отметила врач.

Как отмечает специалист, большинство исследований, посвященных гимнастике для лица, имеют серьезные ограничения: в них участвует небольшое число людей, отсутствуют контрольные группы, а результаты часто оцениваются субъективно.

«Даже в более новых работах удалось зафиксировать лишь незначительные изменения — например, небольшое улучшение тонуса мышц или объема щек. Этого недостаточно, чтобы говорить о выраженном омолаживающем эффекте», — рассказала Галлямова.

Эксперт подчеркивает, что одной из самых распространенных ошибок в уходе за кожей остается стремление к чрезмерному воздействию — когда человек использует слишком много средств и процедур одновременно. Это может привести к повреждению защитного барьера кожи.

