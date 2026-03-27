Биохимик ответила, как состояние кожи и ногтей связано с сосудами

Биохимик Ромашина: состояние кожи лица может быть связано с варикозом
Состояние кожи и ногтей может сигнализировать о варикозе и отражать ситуацию со здоровьем сосудов. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и биохимик Валерия Ромашина.

По ее словам, хроническая гипоксия тканей из-за плохого оттока крови может оказывать влияние на качество ногтевых пластин, которые транслируют скрытые сбои метаболизма и микроциркуляции. Белые пятна или ломкость могут говорить о плохом периферическом кровоснабжении.

«Многие недооценивают связь между варикозом и общим состоянием кожи лица. Нарушение венозного оттока в глубоких системах провоцирует отечность, которая в конечном итоге растягивает ткани, ускоряя гравитационный птоз. В разговоре с клиентом я часто узнаю, что утренняя припухлость лица сопровождается тяжестью в ногах — это классический признак того, что лимфатическая и венозная системы работают на пределе», — добавила Ромашина.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног. Процедура эффективно улучшает кровообращение, уточнил он.

