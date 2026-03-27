Биохимик ответила, как состояние кожи и ногтей связано с сосудами

Биохимик Ромашина: состояние кожи лица может быть связано с варикозом

Состояние кожи и ногтей может сигнализировать о варикозе и отражать ситуацию со здоровьем сосудов. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и биохимик Валерия Ромашина.

По ее словам, хроническая гипоксия тканей из-за плохого оттока крови может оказывать влияние на качество ногтевых пластин, которые транслируют скрытые сбои метаболизма и микроциркуляции. Белые пятна или ломкость могут говорить о плохом периферическом кровоснабжении.

«Многие недооценивают связь между варикозом и общим состоянием кожи лица. Нарушение венозного оттока в глубоких системах провоцирует отечность, которая в конечном итоге растягивает ткани, ускоряя гравитационный птоз. В разговоре с клиентом я часто узнаю, что утренняя припухлость лица сопровождается тяжестью в ногах — это классический признак того, что лимфатическая и венозная системы работают на пределе», — добавила Ромашина.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног. Процедура эффективно улучшает кровообращение, уточнил он.

Ранее были названы виды спорта, которые ускоряют развитие варикоза.