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Общество

Неповрежденные яйца динозавров нашли в китайском городе

В Гуанчжоу нашли гнездо с неповрежденными яйцами динозавров
Jam Press

Редкие неповрежденные яйца динозавра обнаружили в гнезде в районе Хайчжу города Гуанчжоу в Китае. Об этом сообщает Jam Press.

«Яйца динозавров сохранились в целости и сохранности, несмотря на миллионы лет урбанизации. Они считаются одними из самых редких городских доисторических находок, зарегистрированных в последние годы», — говорится в материале.

Кладку яиц заметил местный житель 23 июня и сообщил об этом властям. Эксперты подтвердили, что окаменелости представляют собой настоящие яйца динозавров, полностью сохранившиеся и имеющие четкую морфологию.

В позднемеловом периоде, примерно 70–66 млн лет назад, в Гуанчжоу и дельте Жемчужной реки существовали влажные речно-озерные осадочные среды. Эти условия сделали эту местность подходящей для выживания динозавров и образования ископаемых останков. Обнаружение подобного гнезда в центре крупного города, как отмечает издание, крайне редкое явление.

Теперь исследователи при помощи трехмерного сканирования и геологических методов должны будут определить их точный возраст и вид.

Ранее ученые смогли воссоздать гнездо динозавра, жившего 70 миллионов лет назад.

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