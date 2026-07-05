Ученые смогли воссоздать гнездо динозавра, жившего 70 миллионов лет назад

Тайваньские ученые построили натуральную модель гнезда овираптора — птицеподобного динозавра, жившего 70 миллионов лет назад, — и с помощью компьютерных симуляций восстановили, как он высиживал яйца. Оказалось, что одного тепла тела было мало: животному требовалось еще и солнечное тепло. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Овираптор — двуногий динозавр с беззубым клювом и гребнем на голове, напоминающий большую птицу без крыльев. Его останки часто находят прямо на гнездах, что говорит о родительской заботе. Вопрос о том, как именно он обогревал яйца — полностью телом, как современные птицы, или частично, как крокодилы, подкладывающие к кладке растительный мусор, — оставался открытым.

Исследователи создали физическую модель гнезда в натуральную величину с искусственными яйцами и нагревательными элементами, имитирующими тело динозавра. Одновременно они провели трехмерную компьютерную симуляцию теплопередачи. Ключевым оказалось расположение взрослой особи относительно кладки: даже небольшое смещение заметно меняло температуру по краям гнезда.

Овираптор не мог согревать яйца только собственным телом — эффективность его инкубации уступала современным птицам. Без дополнительного солнечного тепла часть яиц, особенно по краям большой кладки, рисковала не развиться. Это объясняет, почему гнезда овирапторов находят в открытых, хорошо освещенных местах, а не в тени.

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