Японию предупредили об опасности обрушения «свирепого» тайфуна

РИА Новости: тайфун «Бави» может достигнуть берегов Японии к концу недели

Тайфун «Бави» движется в сторону южной японской префектуры Окинава и может достигнуть ее к концу недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское метеорологическое управление.

Отмечается, что метеорологи присвоили «Бави» порядковый номер девять и определение «Свирепый». Тайфун возник к юго-востоку от Японии в районе Марианских островов и движется на запад.

Сейчас давление в центре тайфуна составляет 910 гектопаскалей, скорость ветра достигает 55 м/с, при порывах — 80 м/с.

3 июля на юг китайской провинции Хайнань обрушился тайфун «Майсак». Он обрушился на Линшуй-Лиский автономный уезд. Скорость ветра в пределах стихии достигала 23 м/с.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что около 20 тысяч туристов из России находятся на китайском острове Хайнань.

Ранее сотни рейсов отменили в Японии из-за тайфуна.