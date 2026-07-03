У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Восточно-Китайского моря у островов архипелага Рюкю (Япония). Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 176 км западу от города Томигусуку на острове Окинава. Очаг находился на глубине 10 км.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,1 произошло у островов Кумэ и Мияко на крайнем юго-западе Японии. Сообщений об угрозе цунами не поступало. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

25 июня национальное метеорологическое управление страны сообщило, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его информации, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.

После землетрясения в Японии объявили угрозу цунами, но спустя несколько минут предупреждение отменили. Жителей призвали сохранять бдительность, в стране возможны афтершоки.

Телеканал NHK сообщил, что компания Tohoku Electric Power Company после землетрясения начала проверку атомной электростанции «Хигасидори», расположенной в префектуре Аомори. Сила толчков в регионе составила 6+ по семибалльной шкале Японии.

Ранее в Японии после землетрясения закрыли более 100 школ.