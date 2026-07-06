Мужчина забил больного брата, за которым должен был ухаживать

В Сингапуре мужчина забил родного брата, за которым должен был ухаживать

В Сингапуре 62-летнего Абдула Рани приговорили к восьми годам лишения свободы после того, как он во время ночной ссоры он забил своего младшего брата, за которым ухаживал многие годы, пишет Weirdkaya.

В 2010 году Абдул стал основным опекуном брата. Он сопровождал брата на лечение, покупал продукты и занимался повседневными делами. У погибшего был диабет, хроническая болезнь почек, повышенное давление, высокий уровень холестерина и депрессия.

После последней госпитализации брат Абдула начал по ночам переставлять вещи и убираться в квартире, что вызывало постоянные конфликты и усиливало усталость Рани. Ночью между мужчинами произошла очередная ссора.

По данным суда, Абдул, находясь в состоянии сильного эмоционального напряжения, вернулся в комнату брата и начал его избивать. Затем мужчина сам рассказал о случившемся сестре и вызвал полицию.

Изначально ему предъявили обвинение в убийстве, однако после психиатрической экспертизы переквалифицировали на менее тяжкое. Эксперты установили, что обвиняемый страдал расстройством адаптации, которое повлияло на его способность контролировать эмоции и оценивать свои действия.

Изучив материалы дела, суд приговорил Абдула к восьми годам лишения свободы.

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